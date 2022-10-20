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Украинский блогер опубликовал видео обстрела Бурштынской ТЭС: его задержала СБУ

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Украинский блогер опубликовал видео обстрела Бурштынской ТЭС: его задержала СБУ

Фото: ДТЕК Бурштинская ТЕС

Видео украинского блогера подхватили российские пропагандисты.

Служба безопасности Украины задержала блогера, который снял и опубликовал в Телеграмме видео российского обстрела Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области 19 октября.

Об этом сообщили в СБУ.

Парень сделал это, чтобы увеличить количество подписчиков. Видео блоггера подхватил Телеграм-канал с миллионной аудиторией и уже через несколько минут результаты обстрела были у российских пропагандистов.

"Блогер не является корректировщиком и не намерен содействовать врагу. После общения со спецслужбой он осознал, что видео попаданий могут быть использованы РФ для корректировки точности ударов", — отметили в СБУ.

Правоохранители еще раз подчеркивают: запрещено снимать и обнародовать видео последствий попаданий вражеских ракет и дронов по военным объектам и гражданской критической инфраструктуре. Корректировка вражеского огня является преступлением и наказывается законом.

Напомним, 19 октября российская армия обстреляла Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области. Там вспыхнул пожар, дорогу возле объекта перекрыли.

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