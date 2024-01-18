Украинский депутат владеет гостиницей в Подмосковье, где останавливаются военные РФ — расследование

Депутат Полтавского областного совета от фракции "Батькивщина" Николай Корецкий еще в 2006 году основал гостиницу "Русь" в поселке Селятино в 30 км от Москвы. Заведение, расположенное рядом с местом дислокации воинской части российских танкистов, работает до сих пор.

Об этом говорится в расследовании NGL.media.

По информации журналистов, основанная украинским депутатом гостиница на 65 номеров до сих пор принимает посетителей, провести ночь здесь стоит от 2740 рублей до 3900 рублей (примерно 30-40 долларов США).

В расследовании отметили, что рядом с гостиницей дислоцируется военная часть 60-й бригады управления 1 гвардейской танковой армии Западного военного округа Сухопутных войск РФ, и, судя по отзывам, в гостинице останавливаются военные РФ.

Компания Корецкого, до сих пор не ликвидированная и владеющая гостиницей, получила 15,5 млн рублей ($124 тыс.) выручки за 2022 год.

Кто такой Николай Корецкий

Депутат Николай Корецкий не только политик, но и бизнесмен. В Украине он известен как владелец одного из крупнейших в стране производителей коммунальной техники "Альфатекс".

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По информации журналистов, в 1990-х годах Корецкий начинал предпринимательскую деятельность по перепродаже в Россию кременчугских грузовиков КрАЗ, развивая дилерскую сеть.

После 2014 года он превратил свою компанию "Альфатекс" в машиностроительное предприятие по производству коммунальной спецтехники, где использовали как российские запчасти МАЗ, так и других иностранных производителей.

Какие еще российские активы есть у Корецкого

Журналисты утверждают, что после 2014 Корецкий не отказался от российских активов, его предприятия продолжают работать в России и приносить прибыль даже после полномасштабного вторжения.

По данным NGL.media, сейчас Корецкий владеет:

компанией "КрАЗ-Ростов" , зарегистрированной в городе Сургут Тюменской области, прибыль за 2022 год составила 6,4 млн рублей (около $50 тыс.);

, зарегистрированной в городе Сургут Тюменской области, прибыль за 2022 год составила компанией по аренде недвижимости "Актив-Плюс" , зарегистрированной в российском городе Кемерово;

, зарегистрированной в российском городе Кемерово; 80% компании ООО "КрАЗ НН" в Нижнем Новгороде, в 2022 году эта компания задекларировала более 8 млн. рублей дохода ($56 тыс.) и 1 млн. рублей прибыли (около $8 тыс.).

Расследователи также установили, что Корецкий до сих пор является соучредителем фирмы " РусКрАЗ", которая с 2007 года импортировала автомобили из Украины, а теперь продолжает работать на автомобильном рынке РФ, в 2022 году ее прибыль составила 9,3 млн рублей ($74,1 тыс.) .

Что объясняет депутат

Комментируя ситуацию журналистам NGL.media, Корецкий заявил, что не может закрыть бизнес в России.

"В свое время я был дистрибьютором КрАЗа в странах СНГ. Поэтому там было открыто мной более 30 фирм для продажи КрАЗов. Это всем известная история. И никакого фурора она не произведет. Оставшиеся незакрытыми фирмы не работают. По ним идут разные суды с контрагентами (кто-то не заплатил за автомобили нам, где-то директор скрылся… продолжаются суды.) С 2014 года судиться в России стало еще хуже… поэтому дела не закрывают… как-то так… А с 2022 года даже работники моих российских фирм со мной практически не общаются, потому что им за это светит тюрьма. Такие дела… Аминь», – написал в объяснении депутат.

Что говорит Минюст

В Министерстве юстиции Украины не смогли дать журналистам NGL.media официальное разъяснение о том, как украинцы могут закрыть бизнес или выйти из учредителей предприятий в России. В ответ получили только совет "обратиться в компетентные органы РФ по поставленному вопросу непосредственно или через уполномоченное лицо".

Напомним, директор донецкой фирмы Василий Бубка поставлял горючее оккупантам и платил "налоги" террористам "ДНР".

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