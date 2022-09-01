"Украинский десант высадился в Энергодаре" – российские пропагандистские СМИ

Российские пропагандисты заявили о высадке украинского десанта на Запорожскую АЭС.

По информации пропагандистов, украинских десантников пыталась сбить артиллерия.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"В районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, за ними работает авиация, сообщил глава города", — говорится в сообщении.

Далее оккупанты заявили о ликвидации украинских десантников.

"Они сейчас лежат, ими работает авиация", — сказал псевдоголова Энергодара Александр Волга, говоря о высадке украинского десанта.

Кем "ими", и что имел ввиду псевдомер, осталось загадкой.

"Высадка десанта и обстрел Энергодара украинскими войсками сделаны с целью помешать приезду МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов", — сообщает РИА Новости.

Напомним, в среду, 31 августа, в Запорожье прибыли специалисты МАГАТЭ. В ближайшее время они должны посетить Запорожскую АЭС. Их визит на оккупированную россиянами станцию продлится несколько дней. В случае необходимости миссия может быть продолжена.

Напомним, военный эксперт объяснил, почему контрнаступление в Херсонской области началось в символическую дату 29 августа.

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