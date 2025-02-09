Волынская трагедия: украинский дипломат рассказал, где и когда начнется эксгумация жертв

В настоящее время ведется работа по определению всех мест, где можно провести эксгумацию польских жертв.

Эксгумация польских жертв Волынской трагедии начнется весной 2025 года в селе Пужники Тернопольской области.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью TVN24.

"Весной мы планируем отправиться в первое место, где уже выдано разрешение, то есть в Пужники. (...) Мы не знаем точно, в каком месяце, но мы готовимся к тому, что если погода позволит, то все разрешения выданы и команда от польской стороны также готова начать эти работы", — отметил Бондарь.

Дипломат сообщил, что сейчас ведется работа по определению всех мест, где можно провести эксгумацию польских жертв как в Польше, так и в Украине.

"Согласно украинскому законодательству, должна быть украинская компания, которая имеет лицензию на проведение таких работ. Польская сторона уже имеет такого партнера и это сотрудничество развивается с украинским учреждением", — заявил посол.

Он подчеркнул, что "это учреждение получило все разрешения, и когда команды выедут вместе, начнут копать, тогда общество об этом узнает и, конечно, мы будем это коммуницировать через министров культуры".

По словам посла, Украина частично будет финансировать эксгумационные работы на своей территории.

"Местные власти и наш Институт национальной памяти сообщили, что будут предоставлять дотации на эти работы, но в основном финансирование идет от польской стороны", — добавил Бондарь.

Что известно о Волынской трагедии

Тема Волынской трагедии является одной из самых противоречивых в украинско-польских отношениях. События 1943 года в Польше определяют как "Волынская резня", а в Украине - "Волынская трагедия". События на Волыни 1943 года в Польше рассматривают отдельно от остальных событий Второй мировой войны и предвоенного периода.

В частности, требуя признания вины за "Волынскую резню" украинцами, в Польше не вспоминают о польско-украинской войне 1918-19 годов, предвоенной пацификации украинцев Галичины и Волыни, нападениях на украинские села на Холмщине и Надсянье 1941-1944 годов, массовой депортации автохтонного украинского населения с тех земель, которые после Второй мировой войны вошли в состав Польши.

Напомним, ранее премьер-министр Дональд Туск заявлял, что не позволит использовать Волынскую трагедию в целях политических игр.

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