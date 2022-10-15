Украинский дом в Дании представил аудиовизуальное 3D-шоу о традиционной монументальной мозаике

Впервые установка украинских мозаик "Discover Ukraine: Bits Destroyed" была представлена в 2019 году в Вене.

14 октября во время Культурной ночи 2022 года в Копенгагене Ukraine House in Denmark продемонстрировал самые яркие образцы украинской традиции монументальной мозаики. Впечатляющая аудиовизуальная 3D-инсталляция "Discover Ukraine: Bits Destroyed but Undefeated" транслировалась на стенах культового здания Датского музея войны.

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину украинское культурное наследие каждый день испытывает разрушения. По данным Министерства культуры Украины, на начало октября разрушены или повреждены 540 объектов культуры.

Жертвами военной агрессии становятся древние церкви, музейные артефакты, рукописи, библиотеки, а также мозаичные панно, отражающие монументальное искусство Украины 1960-80-х годов.

Фото: Украинский дом в Дании

"Несправедливая война России против Украины — это, в первую очередь, война смирения и уничтожения украинской культуры и идентичности. Культурное наследие — неотъемлемый элемент нашей памяти, и мы должны сделать все, чтобы защитить его для следующих поколений и иметь возможность поделиться им. Культура — это также самый прочный фундамент для роста свободы и демократии во всем мире. Мы очень ценим возможность погрузить датского и международного зрителя в многослойный мир украинского монументального искусства и привлечь внимание к его сохранению в рамках известной Culture Night в Копенгагене", — комментирует Наталья Попович, соучредитель и председатель правления Украинского дома в Дании.

Впервые установка украинских мозаик "Discover Ukraine: Bits Destroyed" была представлена в 2019 году в Вене. В инсталляции, созданной Украинским институтом и командой студии Rock 'n' Light, использовано изображение 58 монументальных мозаик 1960-70-х годов. К сожалению, когда инсталляции демонстрировали в 2022 году на фасаде Старого Королевского военно-морского колледжа в Гринвиче, уже более трети мозаик с начала полномасштабного российского вторжения в Украину были повреждены, разрушены или находятся на временно оккупированных территориях.

Фото: Украинский дом в Дании

"Проект позволяет узнать об украинском искусстве, которое ежедневно уничтожается российскими бомбами. Это способ сохранить по крайней мере память о части богатого художественного наследия Украины, которую мир только начал открывать", — комментирует Татьяна Филевская, креативный директор Украинского института.

Десятиминутная аудиовизуальная работа "Discover Ukraine: Bits Destroyed but Undefeated" — это попытка ревитализации глубоко укоренившейся традиции мозаик в публичном пространстве через цифровую проекцию. Она стала возможной благодаря последовательному сотрудничеству с фотографом Евгением Никифоровым и его документальному проекту "Украинская советская мозаика" (2013-2021). Инсталляция транслировалась с музыкальным сопровождением украинского дуэта Ptakh_Jung.

Фото: Украинский дом в Дании

Символично, что событие произошло 14 октября именно в тот день, когда украинцы празднуют День защитников и защитниц государства.

"В этой войне с российскими оккупантами мы боремся не только за право на физическое существование и территориальную целостность Украины, но и право на свою культуру, язык, традиции, идентичность. Наш язык, культура и традиции — и есть мы. Поэтому нас возможно пытаться уничтожить, но невозможно победить", — говорит Сергей Танасов, лейтенант ВСУ, украинский "киборг"-защитник Донецкого аэропорта 2014 г., депутат Николаевского городского совета (того же региона, который Дания обязалась восстанавливать после войны).

Среди соорганизаторов и партнеров, которые приложились к представлению Украины в рамках Copenhagen Culture Night 2022 – Ukraine House in Denmark, Украинский Институт, Посольство Украины в Дании, Министерство культуры Дании, Музей войны в Дании и The Politiken Fund.

Фото: Украинский дом в Дании

Справка

Украинский дом в Дании – общественная организация культурной дипломатии Украины в Копенгагене. Ее миссия – формировать устойчивое положительное влияние Украины на украинско-датское сотрудничество, безопасность и устойчивый мир в Европе.