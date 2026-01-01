Украинский экс-министр станет отцом в четвертый раз: фото

Светлана Бевза и Владимир Омелян / © из соцсетей

Реклама

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и известная дизайнер Светлана Бевза поделились радостной новостью в первый день нового года. У супругов в 2026 году родится третий общий ребенок.

1 января 43-летняя Светлана опубликовала в Instagram фото с семьей, на которых продемонстрировала круглый животик в красном платье, позирует у елки.

Бевза и Омельян снова станут родителями

Для 46-летнего Владимира Омелян ребенок станет уже четвертым, ведь от первого брака у него есть сын Северин, который уже сам строит свою семью, ведь недавно женился в Вене.

Реклама

«В 2026-м вот так», — лаконично написала Светлана.

Светлана Бевза беременна / © из соцсетей

А в комментариях пару активно начали приветствовать друзья, коллеги и поклонники.

Светлана Бевза беременна / © из соцсетей

«Родители снова молоды. Благодарю тебя за все», — обратился к жене Владимир Емельян.

Дети Владимира Омеляна

В браке со Светланой Бевзой у бывшего министра Украины родилось двое детей — сын Марк в 2014 году и дочь Анна в 2018 году. Двое наследников пары появились на свет в США.

Реклама

Бевза и Омелян с детьми / © из соцсетей

Сейчас дизайнер с детьми живет в Великобритании, поэтому, вероятно, третий ребенок родится тоже там.

Как известно, Омелян в начале полномасштабного вторжения присоединился добровольцем в ряды ВСУ. Весной прошлого года он сообщил, что после ранения из-за состояния здоровья был уволен с военной службы.

Отметим, старший сын экс-министра инфраструктуры Украины от предыдущего брака Северин Омелян женился в октябре 20225 года в Австрии. Церемония прошла в Вене, где жених живет в последние годы.

Напомним, бренд BEVZA попал в громкий скандал из-за набора елочных украшений «Пять колосьев» на фоне Дня памяти жертв голодоморов