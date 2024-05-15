Украинский эксминистр владеет жильем в Дубае за 435 млн гривен: как выглядят апартаменты

Эксминистр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский, объявленный в розыск, владеет двумя роскошными апартаментами в одном из элитных жилых комплексов Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Недвижимость он купил за $11 млн. почти сразу после Революции достоинства.

Об этом свидетельствует утечка данных из Земельного департамента Дубая и коммунальных предприятий ОАЭ (Dubai Unlocked), сообщает Радио Свобода.

Журналисты обнаружили среди владельцев элитной недвижимости в Дубае немало бывших и действующих должностных лиц: министров, народных депутатов, судей, прокуроров, руководителей госпредприятий и их родственников. Среди них – эксминистр времен Януковича – Николай Злочевский. Ему принадлежат два апартамента в элитном жилом комплексе W Residences Dubai — The Palm, расположенный на искусственном острове-пальме – Palm Jumeirah.

Жилье Злочевского в Дубае

"Площадь апартаментов составляет более 1,7 тыс. кв. м. Согласно данным транзакций, они обошлись эксминистру почти в $11 млн (435,46 млн грн по курсу на 15 мая). Злочевский приобрел недвижимость в июле 2019 года, когда его уже отстранили от должности и объявили в розыск по подозрению в хищении кредита, который Нацбанк выделил на тот момент работающему "Реал Банку ", — говорится в сообщении.

Жилье Злочевского в Дубае

Злочевский поэтому, в частности, переписал дубайскую недвижимость на дочь Анну, которая остается владелицей и на сегодня.

Жилье Злочевского в Дубае

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