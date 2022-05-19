Украинский флаг вошел в самые популярные смайлы мира в Twitter (фото)

Украинский флаг вошел в самые популярные смайлы мира в Twitter (фото)

Смайл в виде украинского флага за последние две недели февраля стал одним из самых популярных в Twitter среди пользователей из Британии, Польши и Украины.

Об этом сообщает Crossword-Solver.

Отмечается, что украинский флаг вошел в Топ-10 популярных эмодзы в Британии. В Польше и Украине он занял первое место.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 85-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Фото: crossword-solver.io

Нидерланды расцвели цветами украинского флага

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