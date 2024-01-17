Украинский FPV-дрон поразил группу вражеской пехоты (видео)

Куда бы ни подались оккупанты в Украине, их повсюду достанут ВСУ.

Так, с помощью FPV-дроны украинские бойцы поразили группу вражеской пехоты. Вероятно, двое российских военных обезврежены.

Кадры показали в Сухопутных войсках.

Украинский FPV-дрон поразил группу вражеской пехоты

На видео можно увидеть, как 4 солдата армии РФ двигаются по тропе, а затем – ускоряются. Уже через несколько секунд по ним отработал дрон. Двум оккупантам удалось спастись, а другие, очевидно, отправились на "концерт к Кобзону".

Ранее украинские бойцы показали работу FPV-дрона по вражескому танку.

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