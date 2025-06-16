Украинский город может исчезнуть из-за таяния ледников: климатология назвала причины

Таяние ледников / © Getty Images

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Изменения климата коснутся и Украины. Одна из главных угроз — таяние ледников. Поэтому уровень Мирового океана может сильно возрасти. Климатологиня назвала один украинский город, который скоро может исчезнуть.

Об этом пишет РБК-Украина.

В целом ученые прогнозируют, что к концу этого столетия уровень океана может подняться на 45-82 сантиметра. В среднем это 62 сантиметра с начала столетия. Это произойдет, если вредных газов в воздухе станет все больше. Черное море связано со всеми океанами. Потому эти изменения повлияют и на украинские берега. Вера Балабух, кандидат географических наук, метеорологиня, рассказала об этом РБК-Украина.

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Она предупредила, что повышение уровня Черного моря может затопить город Вилково. Его еще называют «украинской Венецией». Также сильно пострадает Одесса. Многие другие районы на юге Украины могут потерять свои земли. Море будет размывать берега и территории просто пойдут под воду.

Температура тоже растет, но неравномерно

Наряду с изменением уровня моря растет и средняя температура. В полярных регионах температура может подняться на 10°C. Это приведет к тому, что полярное лето будет почти вдвое длиннее — до 180 дней.

В Украине, по словам Веры Балабух, температура меняется по-разному. Наибольшее потепление наблюдается на северо-востоке. Это Черниговская и Сумская области. Там за последние 30 лет температура выросла на 1,5 и более. В других частях страны эти изменения составляют от 1 до 1,2°C.

Эти данные показывают, что нам срочно нужно готовиться к изменению климата. Надо разрабатывать планы, как защитить наши берега. Ведь угроза потерять часть украинских земель под водой становится все реальнее.

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Ранее сообщалось, что в ближайшую неделю на погоду в Украине будут влиять волны атмосферных фронтов, которые принесут прохладу и осадки.