Украинский историк напомнил о мужественном поступке Парубия: архивное фото

Андрей Парубий / © Associated Press

Реклама

Украинский историк Вахтанг Кипиани, который во время полномасштабного вторжения стал военнослужащим ВСУ, обнародовал фото экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия, которое свидетельствует о мужестве и самоотверженности этого политика.

На фото, сделанном во время подготовки в Карпатах, Парубий стал «живым мостиком» между скалами, по которому переходили его товарищи.

«Это одно из моих любимых фото Андреем Парубием. Здесь он стал мостиком, по которому переходили активисты Объединения Украинской Молодежи „Спадщина“ во время подготовки в Карпатах», — написал Кипиани.

Реклама

Автор фото Орест Круковский уточнил, что фото было сделано в мае 1996 года во время похода со скал в Ямельнице в Урыч на Стрыйщине.

«Символическое фото, где Волк держит на себе молодое поколение воспитанных в Спадщине юношей», — отметил он.

Андрей Парубий во время подготовки в Карпатах

Как известно, в конце 1980-х годов Андрей Парубий возглавил молодежную организацию «Спадщина», члены которой занимались восстановлением могил воинов УПА, записывали воспоминания бывших повстанцев, организовывали лагеря и охраняли антисоветские митинги во Львове.

В 2013-2014 годах Парубий сыграл одну из ключевых ролей во время Евромайдана, организовав палаточный городок на Европейской площади в Киеве и взяв на себя обязанности его коменданта.

Реклама

Напомним, в субботу, 30 августа, на улице академика Ефремова во Львове Андрея Парубия застрелил неизвестный, который был одет как курьер службы Glovo.