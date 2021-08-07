Украинский истребитель перехватил над Карпатами "кукурузник", летевший в Румынию

Самолет, которым, вероятно, пытались пересечь границу контрабандисты, принудительно посадили.

Утром в субботу, 7 августа, на Ивано-Франкивщине радиотехнические части Воздушных сил ВСУ зафиксировали неопознанный самолет, на малой высоте направлялся в сторону Румынии.

Как сообщает местное издание "Курс", нарушителем оказался самолет АН-2, в котором, вероятно, находились сигаретные контрабандисты.

Истребитель ВСУ МиГ-29 перехватил нарушителя правил полетов недалеко от румынской границы — над городом Косов. "Кукурузник" принудительно посадили на ближайшем аэродроме — в Чергановке. На место выехала следственно-оперативная группа полиции.

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Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники в полиции, на борту самолета находились 4 жителя Коломыйского района. Вероятно, самолет мог доставлять контрабанду в Румынию, но официального подтверждения этого нет. По предварительной информации, никаких грузов в салоне самолета не обнаружили, возможно, от контрабандного товара злоумышленники избавились еще до приземления.

Напомним, ранее пограничники задержали самолет АН-2, который дважды нарушил границу Украины. Он вылетел через границу с Молдовой, а возвращался из Румынии через Черновицкую область и приземлился неподалеку Бердичева. Все это время за ним следили пограничники.

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