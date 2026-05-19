Украинский катер Katran протестовали с 27 дронами-перехватчиками на борту: что показали испытания

Дрон-перехватчик для уничтожения Shahed, FPV-дронов и других малоразмерных воздушных целей MAC HUB

Украинский беспилотный катер Katran X1.2 продемонстрировали во время испытаний на Днепре вместе с 27 дронами-перехватчиками MAC Dead Fly, ставшими частью новой многоуровневой системы противодействия воздушным угрозам.

Об этом сообщает немецкое издание Welt, которое посетило испытания.

Во время демонстрации были испытаны морской беспилотник Katran X1.2 и воздушные перехватчики MAC Dead Fly, разработанные в сотрудничестве украинской компании MAC HUB и подразделения «Черноморский легион».

Технические характеристики и возможности системы

По данным Welt, Katran X1.2 является многоцелевой платформой, способной выполнять разные боевые задачи — от ударных операций до транспортировки вооружения. Дрон может нести, в частности, ракеты Р-73 малой дальности, а также другие беспилотные системы.

длина аппарата составляет около девяти метров

мощность двигателя — 350 л.с.

заявленная дальность хода достигает 1600 км

Отдельное внимание при испытаниях привлекла интеграция 27 дронов-перехватчиков MAC Dead Fly, оснащенных элементами искусственного интеллекта. Как отмечается, они способны самостоятельно обнаруживать воздушные цели и развивать скорость до 380 км/ч, чего достаточно для поражения беспилотников типа «Шахед».

В Welt также указывают, что российские беспилотники часто используют русла рек в качестве маршрутов для атак по украинской инфраструктуре.

Инженеры работают над повышением скоростных характеристик перехватчиков до 450 км/ч по запросу военных.

Как отмечает издание, сочетание морских платформ и воздушных перехватчиков формирует новый уровень современной войны, расширяя возможности как противовоздушной, так и морской обороны. Координация систем осуществляется через мобильный командный пункт с использованием платформы MAC Mission Control, объединяющей боевые элементы в единую сеть.

По данным Welt, все решения MAC Construct разрабатываются во взаимодействии с военными «Черноморского легиона», входящего в подразделение активных действий ГУР МО.

Украина уже применяет ряд морских дронов, в частности Magura, Mamai, Sea Baby и Katran.

