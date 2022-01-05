Украинский композитор получил престижную награду в Лос-Анджелесе

Помогло ему в этом произведение "Щедрик" Николая Леонтовича

Проект Magic Song с интерпретацией мелодии "Щедрика" Николая Леонтовича был удостоен премии Лос-Анджелесского фестиваля Silver Mask в номинациях "Лучший оригинальный саундтрек" и "Лучший продюсер".

Об этом со ссылкой на официальный сайт фестиваля пишет издание "Харьков Times".

Автор саундтрека – харьковчанин Тарас Куценко (творческий псевдоним – Terry Heimat) – композитор и музыкант, работающий сейчас в Китае.

Музыканты исполнили сольные партии в сопровождении Филармонического оркестра Чжанцзяцзе (Хунань, Китай) под управлением Тараса Куценко.

Фестиваль Silver Mask Productions был основан в Лос-Анджелесе, столице американской киноиндустрии, чтобы поддержать начинающих и независимых кинематографистов, создающих нестандартные фильмы и сценарии.

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