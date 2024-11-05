Украинский легион в Польше: сколько человек согласились и когда они подпишут контракты

Контракт можно подписать на три года или до завершения войны

За месяц работы рекрутингового центра Украинского легиона в Польше получил более 500 заявок от граждан Украины, проживающих в 30 странах мира. Первые добровольцы подпишут контракты с ВСУ до конца 2024 года.

Об этом рассказали в рекрутинговом центре корреспонденту "Укринформа".

Добровольцы смогут подписать контракт либо на три года, либо до окончания войны. После подписания документов их направят на один из полигонов в Польше, где они будут проходить обучение.

Отмечается, что больше всего заявок прислали украинцы, проживающие в Польше и Чехии. Также есть желающие из Великобритании, Ирландии, Канады и США. Центр получил 90% заявок от мужчин, а 10% – от женщин. Приблизительно половина заявок принадлежит молодежи до 25 лет, другая — людям по-старше.

"Молодые люди больше декларируют желание попасть в дальнейшее в штурмовые подразделения или быть операторами БпЛА. Старшие люди склоняются к должностям, близким к их специальностям в мирной жизни, например, в подразделениях материального обеспечения", — сообщили в центре.

Как сообщалось, Украина планирует привлечь в ВСУ больше иностранцев. По крайней мере, такие ожидания в Министерстве обороны после принятия Верховной Радой нового закона. Он разрешает гражданам других стран и лицам без гражданства получать офицерские звания в украинской армии.

Читайте также: