Украинский легион в Польше: вторая группа добровольцев подписала контракты с ВСУ

Среди добровольцев есть три женщины.

Вторая группа добровольцев — граждан Украины, проживающих за рубежом, подписали контракты с Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщают корреспонденты "Укринформа".

"Контракты подписали несколько десятков человек. Вдвое больше, чем в прошлый раз", — рассказал один из представителей центра.

Добровольцы подписали контракты в рекрутинговом центре Украинского легиона, функционирующего при генконсульстве Украины в польском Люблине. Среди контрактников есть три женщины, избравшие медицинские специальности и сферу связи.

Во второй группе есть граждане Украины, проживающие в Польше, Германии, Чехии и Дании. Возраст подписантов – от 18-ти до 55-ти лет.

В рекрутинговом центре говорят, что заявки на службу в Украинском легионе подали уже около 1300 граждан Украины из-за границы.

По словам украинского генконсула Олега Куця, готовится третья группа добровольцев. Они подпишут контракты в феврале.

Напомним, министр национального единства Украины Алексей Чернышев заявлял , что страна не будет осуществлять принудительные меры для возвращения своих граждан домой из-за границы. В настоящее время за пределами страны находятся миллионы украинцев.

Читайте также: