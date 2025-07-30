- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2484
- Время на прочтение
- 2 мин
Украинский летчик помогал врагу бить по аэродромам из F-16 и Mirage 2000: фото
Предатель предложил россиянам тактику нанесения комбинированных ударов «в обход» защиты военных объектов.
Военная контрразведка СБУ разоблачила российского «крота» в Воздушных силах Украины. Летчик-инструктор одной из авиабригад ВСУ помогал врагу готовить удары по аэродромам базирования F-16 и Mirage 2000.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Ивано-Франковской области.
В сообщении уточнили, что подразделение, в котором проходил службу предатель в звании майора, выполняет боевые задачи по сбиванию вражеских ракет и дронов, а также отрабатывает по наземным целям, поддерживая операции украинской армии с воздуха.
Украинский летчик был завербован российской военной разведкой (ГРУ) и выходил на связь с куратором через анонимный канал электронной почты и использовал «секретные чаты» в мессенджерах.
Сотрудники СБУ задокументировали преступления агента и задержали его после попытки собрать «новую порцию» информации.
Как выяснило следствие, вражеский агент передавал информацию для подготовки новых ракетно-дроновых атак РФ по объектам Воздушных сил. В частности, приоритетными целями врага были аэродромы базирования самолетов F-16, Mirage 2000 и Су-24.
«Агент собирал координаты размещения этих воздушных судов, графики и принцип очередности их вылета», — сообщили в СБУ.
Предатель также предложил россиянам тактику нанесения комбинированных ударов «в обход» защиты соответствующих военных объектов.
Кроме того, агент передавал российской военной разведке личные данные пилотов ВСУ, бортовые номера и вооружение их самолетов и тактику боевых вылетов.
Задержанному будет сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Спецоперацию по разоблачению и задержанию предателя проводили сотрудники 3 отдела (с дислокацией в г. Ивано-Франковск) 6 управления ДВКР СБУ совместно с сотрудниками СБУ в Ивано-Франковской области.
Напомним, ранее СБУ обнаружила предателя в боевом подразделении Сил обороны на Харьковщине. Им оказался 26-летний мобилизованный украинец.