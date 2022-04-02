Украинский мальчик, с которым Анджелина Джоли встретилась в итальянской больнице, стал подопечным проекта "Здійсни мрію"

Джоли спросила у Артема, о чем он мечтает – тот признался, что хочет стать астрономом и космонавтом.

Анджелина Джоли, голливудская актриса и посол доброй воли ООН по делам беженцев, встретилась в Италии с украинским мальчиком, который борется с острым лимфобластным лейкозом. Артему – 10 лет, он родом из Черновцов. О его диагнозе семья узнала в прошлом году. Мальчик проходил длительное лечение в Черновцах, а затем в клинике в Турции. Сейчас продолжает лечение в Италии, где к нему пришла Джоли, чтобы поддержать и вдохновить. Об этом на своей Facebook-странице рассказала мама Артема, Людмила.

Артем с мамой

Встреча со звездой прошла в клинике Bambino Gesu. Это самый большой педиатрический центр Италии и старейшая детская больница в Риме. В настоящее время здесь проходят лечение более 40 украинских детей, которые были вынуждены вместе с мамами покинуть Украину после начала военного вторжения 24 февраля. Актриса и мальчик много говорили об увлечениях, друзьях, Украине. Джоли спросила у Артема какая у него мечта – тот признался, что хочет стать астрономом и космонавтом.

Анджелина Джоли встретилась с 10-летним Артемом из Украины

Анджелина Джоли в больнице

"Все когда-то было чьей-то мечтой. Полеты в космос тоже. Теперь это уже возможно! Главное – мечтать и действовать! Артем – близок нам по духу! Он настоящий мечтатель! Мы пригласили его стать подопечным благотворительного проекта 1+1 медиа "Здійсни мрію". Артем и мама Людмила согласились!

Всех волшебников приглашаем помогать нам. Друзья, космонавты со всего мира, все, у кого есть предложения – пишите нам. У нас уже есть несколько идей, как только Украина победит, устроим тренировку и экскурсию вместе с Национальным космическим центром Украины, знакомство с украинскими космическими героями. Мы верим! Спасибо Артему за вдохновение!", – поделилась Лидия Таран, куратор "Здійсни мрію", ведущая ТСН на 1+1.

instagram.com/lidiyataran

С начала военного вторжения в Украину – Благотворительный фонд "Ти не один" 1+1 media, проект "Здійсни мрію" продолжают творить чудеса и заботиться о тех, кому это очень важно. Сейчас 12,5 тонн гуманитарного груза из Испании – это медицина, детское питание, гигиена, теплые вещи – передают, в частности, из рук в руки нашим эвакуированным переселенцам с Востока, – семьям с детьми, – по разным городам. Ведущая "Сніданок з 1+1" и волонтер "Здійсни мрію" Неля Шовкопляс передает помощь семьям переселенцев в Львовской области.

Присоединиться и приблизить победу может каждый!

И очень важно – не останавливаться и воплощать в жизнь мечты детей, которые оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах, – ради укрепления веры в будущее. Это исцеляющая психологическая поддержка.

БО "ТИ НЕ ОДИН"

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 1+1 МЕДІА"

Код ЄДРПОУ 41565550

IBAN – UA 41 328209 0000026007050040834 Назначение платежа: Благотворительный взнос