Украинский medtech-стартап DrugCard привлек €255 000 от TBC и "Фармак"

Компанию основали: Мирослав Демчунь, Дмитрий и Артем Горилики
DrugCard – решение для автоматического мониторинга медицинской литературы, призванное помочь фармацевтическим компаниям уменьшить расходы и оптимизировать рутинные процессы и обеспечить соответствие регуляторным требованиям в фармнадзоре.
Компанию основали: Мирослав Демчунь, Дмитрий и Артем Горилики. В ноябре 2021 года команда закрыла инвестиционный раунд в размере 255 000 евро.
Лидирующими инвесторами выступили украинская фармацевтическая компания Фармак и испанский венчурный фонд Think Bigger Capital в рамках трека SectorX и Demium.
В платформе DrugCard уже реализовано:
- Непрерывный мониторинг медицинской литературы
- Сообщения о побочных реакциях, их анализе и обмене с регуляторами E2B(R2)/(R3) / CIOMS
- Интеграция с медицинскими реестрами и словарями
- Отчеты для регуляторных органов
- Модуль комлайенса и соответствие современным регуляторным требованиям по валидации
Компания планирует вывести продукт на новый уровень выйти на европейский рынок и изменить правила игры в области фармнадзора.