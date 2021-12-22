Украинский medtech-стартап DrugCard привлек €255 000 от TBC и "Фармак" Новости компаний

Украинский medtech-стартап DrugCard привлек €255 000 от TBC и "Фармак" Новости компаний

Компанию основали: Мирослав Демчунь, Дмитрий и Артем Горилики

DrugCard – решение для автоматического мониторинга медицинской литературы, призванное помочь фармацевтическим компаниям уменьшить расходы и оптимизировать рутинные процессы и обеспечить соответствие регуляторным требованиям в фармнадзоре.

Компанию основали: Мирослав Демчунь, Дмитрий и Артем Горилики. В ноябре 2021 года команда закрыла инвестиционный раунд в размере 255 000 евро.

Лидирующими инвесторами выступили украинская фармацевтическая компания Фармак и испанский венчурный фонд Think Bigger Capital в рамках трека SectorX и Demium.

В платформе DrugCard уже реализовано:

Непрерывный мониторинг медицинской литературы

Сообщения о побочных реакциях, их анализе и обмене с регуляторами E2B(R2)/(R3) / CIOMS

Интеграция с медицинскими реестрами и словарями

Отчеты для регуляторных органов

Модуль комлайенса и соответствие современным регуляторным требованиям по валидации

Компания планирует вывести продукт на новый уровень выйти на европейский рынок и изменить правила игры в области фармнадзора.