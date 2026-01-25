МиГ-29 / © Associated Press

Реклама

Украинский истребитель МиГ-29 нанес точный удар по зданию, где находились российские операторы FPV-дронов на северном направлении фронта. В результате авиаудара объект был уничтожен, что подтверждено кадрами боевой работы.

Видео обнародовал телеграмм-канал «Подсолнечник».

Подробности

Украинская авиация продолжает действовать на всех ключевых направлениях, в частности нанося точные удары по враждебным целям. Сегодня один из истребителей МиГ-29 применил высокоточные авиабомбы по зданию, где находились операторы FPV-дронов противника.

Реклама

По обнародованным кадрам и сообщениям, самолет попал в здание с воздуха, уничтожив месторасположение операторов беспилотных летательных аппаратов. Роль разведки была принципиальной: конкретно благодаря данным о расположении неприятеля цель была удачно поражена.

Вершина удара пришлась на северное направление, где враг активно использует FPV-дроны для разведки и атак по позициям украинских войск. Несмотря на интенсивность боевых действий, украинские пилоты продолжают действовать точечно и эффективно, нанося значительные потери технике и силам противника.

Description: Украинский истребитель МиГ-29 нанес точный удар по зданию, где находились операторы вражеских FPV-дронов на северном направлении — объект уничтожен высокоточными авиабомбами.

Ровнее экипаж МиГ-29 точным сбросом «минунул» офицеров РФ в бункере.

Реклама

«GBU-62, которая обрушилась на российскую штаб-квартиру в Херсонской области, изготовлена в США, но является уникальной украинской… GBU-62 стоимостью около 50 000 долларов — это убийца, и она позволяет украинским экипажам МиГ-29 делать то, что россияне делают со своими намного дороже. долларов», – говорится в публикации Fprbes.