Украинский МиГ-29 впервые увидели в строю с французским AASM Hammer (фото)

Также во французские авиабомбы Hammer были модернизированы Су-24М.

В сети появилось фото, на котором можно увидеть украинский истребитель МиГ-29 с подвешенной на пилоне под левым крылом управляемой авиабомбой AASM Hammer-250, которую передала Франция.

Это лжет фото МиГ-29 в строю ВСУ с французской управляемой бомбой, пишет Defense Express.

Издание отмечает, что на фото видно, что при этом самолет кроме управляемой бомбы несет также подвешенный топливный бак, другой нагрузки там нет.

Также сообщалось, что во французские авиабомбы Hammer были модернизированы Су-24М.

"Если присмотримся к вышеприведенному фото, то увидим, что там изображение МиГ-29 с AASM Hammer-250 визуально похоже на изображение МиГ-29 с таинственными пилонами, впервые "засвеченное" в июне 2023 года", — пишет издание.

Позже стало известно, что на фото с таинственными пилонами был запечатлен самолет, адаптированный под применение американских JDAM-ER.

"На основе этого можем пока лишь предположить, что для адаптации наших МиГ-29 во французские AASM Hammer не требовались значительные переработки относительно конфигурации под JDAM-ER. Но возможно, за определенное время появятся дополнительные данные, которые здесь смогут существенно дополнить" картину.Напомним, что о решении передать Украине управляемые авиабомбы семейства AASM Hammer Франция объявила в январе 2024 года, и тогда речь шла об ориентировочно 600 бомбах в год, или же по 50 единиц в месяц", — говорится в статье.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз утвердил 5 млрд евро на оружие для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что США в новом пакете помощи готовятся передать Украине партию ракет ATACMS.

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