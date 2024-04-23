Украинский министр разоблачен на завладении землей государства на 291 млн грн: кто это

НАБУ разоблачило экс-главу аграрного комитета Верховной Рады, а ныне – министра на завладении государственной землей на 291 млн грн и в попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Отметим, по данным источников "Суспільного" в правоохранительных органах, речь идет о министре аграрной политики и продовольствия Николае Сольском.

Как выяснили в НАБУ, в состав преступной группы во главе с топ-чиновником входили должностные лица органов Госгеокадастра и так называемые кураторы – лица, контролировавшие деятельность этих органов.

"Участники схемы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия в Сумской области имели право постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков. В дальнейшем с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра участки передали в собственность заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю”, – говорится в заявлении бюро.

Там обратили внимание, что условием получения земли в собственность было подписание договора о ее передаче в аренду частному агрохолдингу еще до получения участка.

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В результате проведенной в 2017-2021 годах сделки участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га. Их стоимость на тот момент составила более 291 млн. грн.

Участники схемы также попытались завладеть 3282 га земли на около 190 млн грн, но им помешали детективы НАБУ и прокуроры САП. Правоохранители провели обыски и наложили арест на участки.

Антикоррупционные органы сообщили о подозрении организатору схему, действующему министру, двум кураторам органов Госгеокадастра и лицу, способствовавшему совершению преступления. Продолжается вручение подозрений другим участникам преступной схемы.

НАБУ разоблачило министра на завладении государственной землей на 291 млн грн / Фото: НАБУ / Facebook

НАБУ разоблачило министра на завладении государственной землей на 291 млн грн / Фото: НАБУ / Facebook

НАБУ разоблачило министра на завладении государственной землей на 291 млн грн / Фото: НАБУ / Facebook

К слову, детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении трем должностным лицам одного из региональных филиалов "Укрзализныци" и директору частного предприятия в завладении 8,7 млн грн государственных средств.

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