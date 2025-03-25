Украинский морской дрон "Катран": в Минцифры показали новое оружие (фото)

Секретный дрон Катран от участников Brave1 уничтожает цели в море, на земле и в воздухе.

"Катран" – высокотехнологичная разработка от украинской военной компании Military Armored Company HUB представили 25 марта. Информация о миссии с этим дроном засекречена, но он стал настоящим геймченджером на море.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Дрон оснащен торпедами, миниганом, пулеметом, ПЗРК и другим оружием. Он спокойно преодолевает расстояния более 1 000 километров, выполняет ударные и разведывательные операции. Дрон многофункциональный — эффективно уничтожает морские, наземные и воздушные цели", — сообщил Федоров.

Дрон Катран Фото: скрин видео Минцифры

"Катран" не требует отдельного РЭБ, он имеет встроенную систему для автоматического распознавания угроз и отстрела ловушек. Это супертехнология, задающая новый стандарт ведения войны.

"Горжусь украинским разработчиками из кластера Brave1 — вы создаете уникальные технологии не только для Украины, но и для мира", — добавил министр.

Напомним,