Украинский морской дрон MAGURA V5 получит важные дополнения: Буданов рассказал детали

Морской дрон еще не раскрыл свои возможности в полной мере. Впоследствии его оборудуют средствами ПВО.

На российские корабли в море будет охотиться украинский дрон MAGURA V5, созданный исключительно для обнаружения и уничтожения целей РФ. Морской дрон небольшой по размеру, быстрый и значительно более маневренный.

Об этом со ссылкой на руководителя украинской разведки Кирилла Буданова пишет "УП".

Как отмечается, морской дрон еще не раскрыл свои возможности в полной мере. Впоследствии его оборудуют средствами ПВО и, вероятно, другими системами поражения целей.

"Сейчас специалисты работают над тем, чтобы на беспилотную платформу поставить средства ПВО. Я не техник, но понимаю, что эта задача достаточно сложная. Ведь нужны средства обнаружения цели, захват воздушного объекта, средство поражения – и это все нужно разместить достаточно малой платформе. Это непростая задача сугубо техническая, но она реальная", — заявил Кирилл Буданов.

Он также добавил, что сам по себе морской дрон – очень недешевая вещь. Однако точная стоимость не раскрывается, но речь идет о миллионах гривен за единицу. Хотя уровень нанесенного ущерба РФ значительно превышает его цену.

"Вы же видите, технологии развиваются, мастерство операторов растет. Я хотел бы вам сказать, что это исключительно вопрос наших технологий и обученности. Но иногда влияют еще и факторы обученности экипажа корабля, против которого работают. Ну и все же удача тоже иногда имеет определенное место. Да, нам бывает везет, но везет всегда тем, кто подготовлен", — подчеркнул Буданов.

Напомним, что ВСУ за две недели уничтожили больше Су-34, чем РФ производит за год.

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