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Украинский моряк из "Яны Капу" второй раз за последние четыре года снова попал в плен РФ

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Украинский моряк из "Яны Капу" второй раз за последние четыре года снова попал в плен РФ

Facebook/Луганская областная военно-гражданская администрация

Украинский моряк из буксира "Яны Капу", который россияне захватили вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года, Евгений Семидоцкий во второй раз попал в плен оккупантов.

Сватовчанин Евгений Семидоцкий вторично попал в плен россиян.

Об этом сообщает Луганский ОВА.

В Сватово он работал в пожарно-спасательном отряде местной ячейки ГСЧС. Оставался в населенном пункте до последнего, чтобы помогать людям.

"Сегодня, 5 мая, стало известно, что Евгений Семидоцкий был задержан и лишен свободы россиянами еще в марте. Второй раз за последние четыре года", — сказано в сообщении.

Жители Луганщины в течение этих месяцев всячески поддерживали Евгения. В частности, присоединились к всеукраинской акции дети из Сватовского района. Они изготовили сине-желтые кораблики – оригами, с надеждой на то, что всемирное общество поможет украинским морякам вернуться на Родину.

В городах и районах области, в частности, в Северодонецке, Рубежном, Троицком и Сватовском районах, были размещены билборды с изображением Евгения и словами поддержки "#Держись_Луганщина_с_тобой!".

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За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные во время исполнения воинского долга, верность Украинскому народу и военной присяге Евгения Семидоцкого отмечена медалью "За военную службу Украине".

Кроме того, Владимир Зеленский вручил ему президентские часы.

Напомним, жители так называемой "ДНР" просят своих земляков не идти воевать на стороне оккупантов.

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