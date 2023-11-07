Украинский нардеп опозорился из-за фейка об увольнении Залужного: реакция Сети

Пользователей Сети возмутила дезинформация от нардепа.
Народный депутат Владимир Арьев заявил, что министр обороны внес представление на Ставку верховного главнокомандующего об увольнении Валерия Залужного. Мол, об этом сообщил "надежный источник". Позорный вброс раскритиковали в соцсетях, а позже политик удалил публикацию, отметив, что другие источники опровергли информацию.
Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
"Снимаю предыдущий пост о представлении на ставку по увольнению Залужного. Сейчас из многих других источников говорят, что это не так.
Надеюсь, что будет четкое сообщение о том, что никто Залужного увольнять не собирается и что все эти игры закончатся", – написал Арьев.
Реакция Сети
В комментариях к публикации журналист Денис Казанский написал, что не следует делать такие абсурдные вбросы, что больше их очень легко опровергнуть за 5 минут. "Это максимально тупо и непорядочно. Ни в коем случае никогда не поддержу политическую силу, от которой вы будете баллотироваться", – подчеркнул он.
Арьева упрекнули, что он, как журналист, должен был понимать, как ужасны могут быть последствия подобных действий. Следует заметить, что такая дезинформация, к сожалению, работает на пользу врага. Фейка сразу же подхватили российские пропагандисты.
"Спасибо за вашу активную работу на раскол украинского общества. Ваше дезу и фейки уже активно смакует роспропаганда, работайте дальше в том же духе!", – акцентировал пользователь.
"Имею информацию из одного проверенного источника, что вы периодически пишете херню", – отметил комик Тарас Стадницкий.
Украинцы призывали нардепа лучше думать, прежде чем что-то писать, и назвали сплетником. Они подчеркнули, что Арьев является безответственным и "хайпирует с огнем".
"Дестабилизировать общество и вводить в заблуждение людей во время войны ради хайпа и политических баллов это дно. Составьте мандат", – предлагает Арьеву общественный и политический деятель Михаил Брыжко.
Нардепы попытались объяснить главную проблему его поступка. "Когда вас приедет СБУ и попросит объяснить ваш сегодняшний вброс, вы начнете кричать о том, что это политические репрессии и притеснения. Хотя это будет просто беседа с иди... индивидом, который играет на руку россиянам", – замечает представитель МВД Евгений. Пилипчук.
В основном украинцы не подбирали слова:
- "Какое оно конченое..."
- "Где извинения за п****ж?"
- "Только идиот мог такое написать"
- "Болобол"
- "Владимир, вы головой о дерево ударились?"
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