Украинский нардеп опозорился из-за фейка об увольнении Залужного: реакция Сети

Народный депутат Владимир Арьев заявил, что министр обороны внес представление на Ставку верховного главнокомандующего об увольнении Валерия Залужного. Мол, об этом сообщил "надежный источник". Позорный вброс раскритиковали в соцсетях, а позже политик удалил публикацию, отметив, что другие источники опровергли информацию.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Пост Владимир Арьева/Скриншот

"Снимаю предыдущий пост о представлении на ставку по увольнению Залужного. Сейчас из многих других источников говорят, что это не так.

Надеюсь, что будет четкое сообщение о том, что никто Залужного увольнять не собирается и что все эти игры закончатся", – написал Арьев.

Реакция Сети

В комментариях к публикации журналист Денис Казанский написал, что не следует делать такие абсурдные вбросы, что больше их очень легко опровергнуть за 5 минут. "Это максимально тупо и непорядочно. Ни в коем случае никогда не поддержу политическую силу, от которой вы будете баллотироваться", – подчеркнул он.

Арьева упрекнули, что он, как журналист, должен был понимать, как ужасны могут быть последствия подобных действий. Следует заметить, что такая дезинформация, к сожалению, работает на пользу врага. Фейка сразу же подхватили российские пропагандисты.

"Спасибо за вашу активную работу на раскол украинского общества. Ваше дезу и фейки уже активно смакует роспропаганда, работайте дальше в том же духе!", – акцентировал пользователь.

Фейк Арьева подхватили российские СМИ/Скриншот

"Имею информацию из одного проверенного источника, что вы периодически пишете херню", – отметил комик Тарас Стадницкий.

Украинцы призывали нардепа лучше думать, прежде чем что-то писать, и назвали сплетником. Они подчеркнули, что Арьев является безответственным и "хайпирует с огнем".

В Сети шутят о необходимости усиленной охраны для Залужного из-за фейка Арьева/Скриншот

"Дестабилизировать общество и вводить в заблуждение людей во время войны ради хайпа и политических баллов это дно. Составьте мандат", – предлагает Арьеву общественный и политический деятель Михаил Брыжко.

Нардепы попытались объяснить главную проблему его поступка. "Когда вас приедет СБУ и попросит объяснить ваш сегодняшний вброс, вы начнете кричать о том, что это политические репрессии и притеснения. Хотя это будет просто беседа с иди... индивидом, который играет на руку россиянам", – замечает представитель МВД Евгений. Пилипчук.

Реакция на фейк Арьева/Скриншот

В основном украинцы не подбирали слова:

"Какое оно конченое..."

"Где извинения за п****ж?"

"Только идиот мог такое написать"

"Болобол"

"Владимир, вы головой о дерево ударились?"

Креативная оценка дезинформации Арьева/Скриншот

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