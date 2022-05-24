Украинский народ кровью доказал, что достоин быть равноправным членом ЕС и для этого не нужно 15 лет — Шмыгаль

Правительство будет убеждать союзников уже в следующем месяце предоставить Украине статус кандидата в ЕС, отметил премьер.
Правительство активно внедряет европейские правила практически в каждом секторе экономики и сфере публичных отношений. Вступление Украины в ЕС – ключевая геополитическая цель на ближайшие годы. Для этого Украине не нужно 15 лет. Многие европейские лидеры это понимают. Так же как они понимают, сколь сильно изменилась геополитическая карта Европы и мира после развязанной Россией войны.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 24 мая.
"Украина может дать очень много обновленной Европе. Продовольственная безопасность, энергетический переход, диджитализация, новый перспективный рынок, новые возможности для инвестиций и, конечно, усиление коллективной европейской безопасности, ведь украинская армия доказала, что является одной из сильнейших в мире", — подчеркнул. он.
Премьер подчеркнул, что украинский народ собственной кровью доказал, что он достоин быть равноправным членом Европейского Союза.
"Поэтому мы надеемся и будем убеждать наших союзников уже в следующем месяце предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Это продемонстрирует, что европейские страны действительно уважают ценности борьбы за свободу и демократию, которые они когда-то обретали так же, как Украина сейчас. Украина будет членом ЕС. В этом даже нет сомнений. Работаем, чтобы сделать это как можно скорее", — резюмировал он.
Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что для России вступление Украины в ЕС означает окончательные похороны их имперских амбиций.
Читайте также:
- "Сотни тысяч убитых с нашей стороны": Зеленский объяснил, реально ли забрать назад Крым и оккупированные территории
- На Путина были покушения – Главное управление разведки Минобороны Украины
- Когда и как закончится война с Россией: известный оккультист назвал фазы и четкие даты
- Путин умрет в 2023 году: известный оккультист назвал точную дату смерти
- Фактически небо будет полностью закрыто от ракет РФ: новый пакет помощи США предусматривает передачу Украине ЗРК Patriot