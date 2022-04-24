"Украинский народ платит слишком высокую цену за ошибки многих европейских правительств" — МИД

"Украинский народ платит слишком высокую цену за ошибки многих европейских правительств" — МИД

В МИД разочарованы высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины.

Представитель МИД Украины Олег Николенко прокомментировал заявление министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, который заявил, что Украине не стоит предлагать членство в Евросоюзе.

Об этом он сообщил в комментарии ТСН.ua.

"Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы. Такие высказывания также игнорируют тот факт, что подавляющее большинство населения стран-учредителей ЕС поддерживает членство Украины", — подчеркнул он.

Необъективное восприятие реальности многих европейских правительств уже привело к политическому и экономическому ослаблению Европы, позволило России подрывать стабильность в ЕС и воплощать гибридную агрессию против европейских стран.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже отмечал, что "украинский народ платит слишком высокую цену за ошибки многих европейских правительств".

"Похоже, нынешней войны, жертв и разрушений им мало. Продолжать под разными предлогами откладывать во времени членство Украины в ЕС или искать ему альтернативу значит потакать агрессивным планам Путина и тормозить укрепление Евросоюза путем включения возможностей Украины", — считает Николенко.

Он также подчеркнул, что у Украины есть все основания требовать объективного признания ее заслуг и стратегической роли для ЕС.

"Благодаря несгибаемой воле и смелости Президента Украины и украинского народа Европа может сегодня жить в мире. Без преувеличений наше государство стало форпостом защиты ЕС, европейской свободы и европейских ценностей", — сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что цель ракетных ударов по Одессе – это террор со стороны российских захватчиков.

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