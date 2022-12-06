"Украинский народ вам доверяет и верит в вашу силу": Зеленский, Залужный и военное командование поздравили ВСУ с профессиональным праздником

6 декабря Вооруженные силы Украины отмечают профессиональный праздник. В этот день украинских защитников поздравил президент Украины Владимир Зеленский и командование.

В своем обращении президент отметил мужество и самоотверженность украинских защитников.

"Устойчивостью и профессионализмом сломали вражеские имперские планы и ценой собственной жизни и здоровья продолжаете обретать свободу для миллионов украинцев, бороться за право на существование нашего государства. Сегодня вы отмечаете профессиональный праздник, ведя ожесточенные бои с российскими оккупантами на земле, в воздухе и на море "Вы крепко держите позиции и выбиваете врага с нашей земли, освобождая украинские города и села. Украинский народ вам доверяет и верит в вашу силу и несокрушимость", — сказал президент.

Он выразил благодарность всем военнослужащим Вооруженных сил Украины за отвагу, самопожертвование и непобедимый характер, который они ежедневно демонстрируете в боях с российским агрессором. Также он вспомнил павших защитников Украины.

"В этот день мы склоняем головы перед памятью героев, отдавших свою жизнь за Украину. Мы будем всегда помнить их подвиг", — сказал Зеленский.

Убежден, что Вооруженные силы Украины и дальше будут надежно защищать наше государство и будут примером самоотверженности и героизма.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вспомнил о пути, который украинские защитники прошли почти за 9 лет войны Украины против России и отметил, что в этот день прежде всего думает о тех защитниках, которые полегли на поле боя и их семьи.

"Это путь воинов, путь людей, имеющих смелость и достоинство избрать свободу. Он залит кровью, полон страданий и боли, но именно он ведет нас вперед, чтобы отомстить и победить, не оставляет места для страха и уныния. Каждый день, осознавая цену, которую мы платим за свободу, я собираю всю волю в кулак, чтобы хватило сил преодолеть агрессора и отбить у него желание когда-либо в будущем посягать на нашу свободу", — заявил Залужный.

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев отметил высокий уровень мотивации, отличные показатели боевой, физической и морально-психологической подготовки украинских защитников.

"Девятый год подряд вы защищаете родную землю от агрессора. На грани человеческих возможностей с честью и доблестью исходите из сверхсложных ситуаций. Сегодня вы защищаете государство и людей, которые борются за путь демократического развития и исповедования европейских ценностей, вы защищаете право украинцев на свободное жизнь в свободной стране. Искренне желаю вам новых личных побед и нашей великой Победы, здоровья вам и вашим семьям, радости в душе и улыбок в сердце!", — сказал Наев.

Российская армия проигрывает на поле боя в Украине, потому что ей противостоит доблесть, дух и победа украинских военных. Об этом в своем поздравлении с днем ВСУ сказал командующий Воздушными силами Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Сегодня оккупанты проиграют на поле боя! Доблесть, честь, героизм, боевой дух и победа украинского воина сломали зубы рашистской орде. Следовательно, они начали террор против мирного населения. Так поступают военные преступники, которых осуждает весь цивилизованный мир!", — сказал он.

Он добавил, что свою 31-ю годовщину Вооруженные силы Украины встречают героически, избивая врага на суше, в небе, на море и в тылу.

"Воздушные силы делают все возможное и невозможное, чтобы атаки рашистов не достигали своих целей! И будем делать это и дальше. Защищать украинский народ и весь цивилизованный мир от полного зла. Будем бить кафиров там, где они этого не ждут. Спасибо всем защитникам и защитницам Украины, волонтерам, энергетикам, западным партнерам, всем – кто приближает нашу победу", — сказал командующий.

Напомним, что ВСУ отразили вражеские атаки на 7 участках в Донецкой области и попали в место дислокации оккупантов.

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