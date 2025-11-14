ТСН в социальных сетях

Украина
24
1 мин

Украинский "Octopus" против "Шахедов": Минобороны объявило о серийном производстве дрона-перехватчика

Денис Шмигаль анонсировал серийное производство украинского дрона «Octopus».

Автор публикации
Руслана Сивак
Украинский дрон-перехватчик Octopus

Украинский дрон-перехватчик Octopus / © Минобороны Украины

В Украине запустили серийное производство нового украинского дрона-перехватчика «Шахедов» под названием «Octopus». Эту технологическую разработку уже передали трем производителям, начавшим серийное производство.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмигаль в соцсетях.

«Octopus» — именно украинская технология перехвата «шахедов», разработанная Вооруженными силами и подтвержденная в бою. Работает ночью под глушением и на низких высотах», — отметил Денис Шмигаль.

Еще одиннадцать компаний активно готовят свои производственные линии для присоединения к процессу.

«Таким образом, запускаем перехватчики в серийное производство, чтобы они как можно быстрее стали в защиту украинского неба», — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, инцидент с украинскими компаниями, способствовавшими поставке компонентов для вражеских дронов, свидетельствует о критических пробелах в отечественной системе экспортного контроля и финансового мониторинга. Об этом заявила украинская волонтер, руководитель проекта технологического усиления Сил безопасности и обороны Украины Victory Drones Мария Берлинская.

Силы обороны в ночь на 13 ноября нанесли удары по нескольким десяткам объектов на территории России и оккупированных территориях Украины. Для атаки применили ряд различных средств, среди которых отечественные разработки «Фламинго», «Барс», «Февраль».

24
