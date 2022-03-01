Украинский пилот-ас "Призрак Киева" сбил 21-й самолет оккупантов

В Сети опровергли информацию о гибели украинского аса.

В Сети распространилась информация о гибели украинского летчика-аса, которого называют "Призраком Киева".

Эту информацию опроверг экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Призрак жив. Сегодня несколько раз промелькнуло уведомление, что "Призрак Киева" был сбит. К сожалению, это действительно так. Но пилот спасся, вернулся на базу, получил новый самолет и уже на нем взял "очко"! 21 орский летун ушел в ад. Слава Герою! Всем героям!", — написал Мосийчук.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек

Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

самолетов – 29 ед,

вертолетов – 29 ед,

танков ‒ 198,

ББМ/APV – 846,

артиллерийских систем – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО — 24,

цистерн из ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: