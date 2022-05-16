Украинский подсанкционный завод хотел возобновить поставки для "военной машины" России — СБУ

СБУ заблокировала работу подсанкционного завода в Днепре, который собирался возобновить поставки для российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Как сообщается, этот завод изготавливал комплектующие к самолетам, ракетным системам и подлодкам, а также товары двойного назначения, которые затем переправлялись на территорию РФ. Там оккупанты осуществляли перераспределение полученной продукции среди своих военных заводов и других объектов ВПК.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, только за 2021 год на нем было произведено 340 т этой продукции стоимостью более 450 млн. грн.

"Поскольку основателем завода является российская корпорация, специализирующаяся на производстве и модернизации оружия и военной техники, еще в прошлом году он подвергся санкциям СНБО. Но сейчас, чтобы обойти существующие ограничения, российская сторона хотела переписать завод на украинское юридическое лицо и продлить его работу в ущерб государственной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ст. 110-2 Уголовного кодекса продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский записал видео для защитника Украины, которые оттеснили оккупантов из Харьковщины.

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