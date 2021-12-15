Украинский политзаключенный боевиков в критическом состоянии, ему срочно необходимо лечение — Денисова

Промедление с квалифицированным лечением может привести к онкологическому новообразованию.

Состояние здоровья пленного боевиков так называемой "ДНР" Валерия Матюшенко, которого незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32 на оккупированном Донбассе, критическое.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, Валерий имеет:

признаки диффузно-очаговых изменений щитовидной железы;

глубокую шейную лимфаденопатию с обеих сторон.

Промедление с квалифицированным лечением может привести к онкологическому новообразованию. Врачи рекомендуют проводить медобследование с привлечением квалифицированных специалистов каждые три месяца. Матюшенко нуждается в постоянном медикаментозном обеспечении.

Также Матюшенко имеет врожденное генетическое заболевание синдром Туретта, характеризующийся подсознательными постоянными сокращениями мышц.

"После перенесенной пытки, его состояние ухудшилось, интервал между нервными тиками составляет всего несколько секунд, что приводит к моральному и физическому истощению ", — отмечает омбудсмен.

У пленника боевиков образовавшийся в паховой зоне узел, оказался паховой грыжей. Это привело к ущемлению кишечника. Без оперативного вмешательства ущемление может привести к летальному исходу, предупреждает Денисова. Однако в исправительной колонии вовремя оказать нужную медпомощь невозможно.

Уполномоченная ВР напомнила, что боевики четыре года Матюшенко исключают из списков обмен и не допускают к нему представителей Международного Комитета Красного Креста, ОБСЕ, ООН.

Денисова попросила:

руководство МККК в Украине срочно посетить Валерия Матюшенко и содействовать его немедленной госпитализации;

координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер вмешаться в ситуацию, чтобы освободить заключенного по состоянию здоровья.

Напомним, что Валерий Матюшенко находится во враждебном плену с 15 июля 2017 года. Его задержали в поселке Кальмиусском Донецкой области. После задержания сильно избили, ему сломали ребра. 28 августа 2018 года Матюшенко был приговорен оккупантами к 10 годам лишения свободы.

Валерий Матюшенко был в списках на обмен еще в 2017 году, но тогда его не отдали. Вернуть домой пленника Валерия Матюшенко потребовали представители Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске. Украинская сторона в июле 2020 года запросила срочный обмен.