Украинский посол заявил, что Турция покупает украденное украинское зерно в России

Украинский посол заявил, что Турция покупает украденное украинское зерно в России

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Турция является одной из стран, покупающих украденное Россией украинское зерно.

Боднар отметил, что уже обратился за помощью к турецким властям и Интерполу, чтобы расследовать, кто причастен к поставкам зерна транзитом через турецкие воды.

Об этом сообщает Reuters.

Следует отметить, что 31 мая Лавров заявлял, что Россия разрешит выход заблокированных судов с зерном из украинских портов, если Украина решит проблему разминирования прибрежных вод.

После этого президент России Владимир Путин договорился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, что Турция "поможет в разминировании украинских портов".

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