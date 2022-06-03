Украинский посол заявил, что Турция покупает украденное украинское зерно в России

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Турция является одной из стран, покупающих украденное Россией украинское зерно.
Боднар отметил, что уже обратился за помощью к турецким властям и Интерполу, чтобы расследовать, кто причастен к поставкам зерна транзитом через турецкие воды.
Об этом сообщает Reuters.
Следует отметить, что 31 мая Лавров заявлял, что Россия разрешит выход заблокированных судов с зерном из украинских портов, если Украина решит проблему разминирования прибрежных вод.
После этого президент России Владимир Путин договорился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, что Турция "поможет в разминировании украинских портов".
Читайте также:
- В России заявили, что готовы предоставить коридор для вывоза зерна из портов Украины
- Россия разворовывает Мариуполь: Андрющенко сообщил о грабеже государственного масштаба
- В СНБО опровергли заявления пропагандистов, что РФ якобы не блокирует вывоз продовольствия из Украины