Украинский провайдер раздавал интернет террористам "ДНР": директора задержали на Прикарпатье (фото)

Служба безопасности Украины разоблачила украинского провайдера, раздававшего интернет террористам "ДНР". Технического директора компании задержали на территории Прикарпатья. Еще двоих соучредителей, скрывающихся в Донецке и ЕС, объявили в розыск.

Как сообщили в СБУ, провайдер работает в оккупированном Донецке и тесно взаимодействует с оккупационной администрацией. Коммерческая структура предоставляет услуги интернета и трансляции по пророссийским каналам на территории региона, уплачивает налоги в бюджет РФ.

Часть доходов злоумышленники выводили на подконтрольную украинским властям территорию, чтобы перевести в иностранную валюту и нелегального вывезти за границу. Для этого они зарегистрировали в Киеве одноименное фиктивное предприятие и открыли более 30 банковских счетов, на которые нелегально переводили деньги, полученные от бизнеса в Донецке.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

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Во время обысков в офисах и местах проживания участников схемы в Киеве и Ивано-Франковской области правоохранители обнаружили почти 5 млн наличных в гривневом эквиваленте. Еще 1,5 млн – были скрыты на счетах пяти украинских банков.

Проверяется информация об использовании средств для финансирования российской агентуры в Украине.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Напомним, в Украине приговорили к 12 годам тюрьмы еще четырех коллаборантов, которые корректировали обстрелы украинских школ и больниц, а также сдавали врагу позиции ВСУ и расположение реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Коллаборант в Винницкой области: СБУ задержала мужчину, который вербовал горожан воевать против Украины

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