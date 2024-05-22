Украинский разработчик беспилотников показал нового робота "Соломандра": что он умеет делать (видео)

Роботизированная платформа "Соломандра" — бюджетный беспилотник, который поможет в разминировании территорий.

В Украине успешно прошла испытания отечественная роботизированная наземная платформа "Соломандра", предназначенная для обнаружения и обезвреживания противопехотных мин.

Видео испытаний появилось на YouTube канале производителя беспилотных роботизированных систем Temerland.

Наземный дрон управляется оператором с безопасного расстояния, имеет четыре колеса-вала и гибкую противоминную систему, которая повторяет рельеф поверхности, по которой передвигается робот. Система должна активировать противопехотные мины, а защитный экран может сохранить аппарат для дальнейшего использования.

Однако издание Militarnyi отмечает, что "Соломандра" является бюджетной разработкой, поэтому ее можно использовать как расходный материал.

"По сути "Соломандра" имеет концепцию бюджетной роботизированной платформы, которую не будет жалко потерять. Небольшую платформу должны использовать в качестве расходного материала для разминирования территории от противопехотных мин", – отмечают эксперты издания.

Украинская компания Temerland уже давно разрабатывает разные типы дронов и занимается модернизацией транспортных средств в беспилотные наземные платформы. Ее последняя разработка "Соломандра" позволит облегчить как гуманитарное, так и военно-саперное разминирование территорий.

Напомним, Украина создала дрон-камикадзе из легкомоторного самолета Skyranger Nynja. Украинские инженеры превратили спортивный самолет в ударный беспилотник дальнего действия.

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