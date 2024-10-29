Украинский рэпер-военный рассказал о судьбе своего фаната-пленного из РФ

Украинский рэпер Александр Ярмак, который служит в рядах ВСУ, рассказал, где сейчас находится пленный россиянин, который оказался ценителем его творчества, и что он к нему чувствует.

Об этом певец рассказал в интервью для "Суспільне Новини".

По словам Ярмака, 23-летний контрактник росармии Владимир, попавший в плен в августе 2024 года, просил украинцев не возвращать его обратно в Россию. В настоящее время он военнопленный и находится в одной из украинских колоний, где получает соответствующее обеспечение по установленным международным нормам обращения с военнопленными.

"Он в колонии, у него нормальные условия, его не оскорбляют и вообще в Украине не оскорбляют военнопленных, потому что мы действительно европейское государство, выполняющее все конвенции, обеспечивает все права человека, военнопленного, в отличие от этих тварей, которые просто издеваются над нашими военнопленных", – отметил Ярмак.

В то же время рэпер отметил, что не сочувствует своему фанату, который оказался в плену, ведь он отвечает за свои действия, как это и должно быть.

"Его судьба меня не особенно интересует, потому что он сам отвечает за свои шаги, за свои действия, что он пошел, по пьяне подписал контракт. Это же не снимает ответственности. Он шел в нашу сторону с автоматом. Я уверен, что вел огонь, по возможности убивал украинцев и сам как сирота мог бы сделать сиротой не одну украинскую семью. Поэтому у меня особой жалости к нему нет. Каждый отвечает за свои поступки. Поэтому все, кто приходит на нашу землю, должны быть уничтожены", – подчеркнул Александр Ярмак.

Напомним, рэпер Ярмак неожиданно встретил пленного россиянина – своего фаната. Российский солдат подписал контракт с Минобороны РФ в состоянии алкогольного опьянения, но успел повоевать всего три дня.

Читайте также: