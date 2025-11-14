Украинский робот на фронте спас раненого бойца: фото

Спасенный наземным роботом боец / © 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

С помощью наземного робота пехотинца удалось эвакуировать через три дня после ранения на Константиновском направлении.

Об этом сообщили в 93-й бригаде Холодный Яр.

Украинский военный по имени Олег попал под огонь вражеского FPV, обороняя позицию.

Один из осколков пробил шлем пехотинца и ранил голову. Он также получил многочисленные осколочные ранения рук и ног.

«Из-за активности врага эвакуировать раненого пикапом или квадроциклом было невозможно. Пригодился роботизированный наземный комплекс», — говорится в сообщении.

Эвакуационная миссия началась ночью. Робот преодолел примерно 12 километров и довез раненого в сравнительно безопасную зону около полудня.

Солдата перегрузили в пикап, довезли до стабилизационного пункта 93-й бригады в Донецкой области, где оказали первую медицинскую помощь и направили для дальнейшего лечения в военный госпиталь.

