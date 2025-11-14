- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 199
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинский робот на фронте спас раненого бойца: фото
Наземный роботизированный комплекс преодолел примерно 12 километров и довез раненого в сравнительно безопасную зону.
С помощью наземного робота пехотинца удалось эвакуировать через три дня после ранения на Константиновском направлении.
Об этом сообщили в 93-й бригаде Холодный Яр.
Украинский военный по имени Олег попал под огонь вражеского FPV, обороняя позицию.
Один из осколков пробил шлем пехотинца и ранил голову. Он также получил многочисленные осколочные ранения рук и ног.
«Из-за активности врага эвакуировать раненого пикапом или квадроциклом было невозможно. Пригодился роботизированный наземный комплекс», — говорится в сообщении.
Эвакуационная миссия началась ночью. Робот преодолел примерно 12 километров и довез раненого в сравнительно безопасную зону около полудня.
Солдата перегрузили в пикап, довезли до стабилизационного пункта 93-й бригады в Донецкой области, где оказали первую медицинскую помощь и направили для дальнейшего лечения в военный госпиталь.
