ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
199
Время на прочтение
1 мин

Украинский робот на фронте спас раненого бойца: фото

Наземный роботизированный комплекс преодолел примерно 12 километров и довез раненого в сравнительно безопасную зону.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Спасенный наземным роботом боец

Спасенный наземным роботом боец / © 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

С помощью наземного робота пехотинца удалось эвакуировать через три дня после ранения на Константиновском направлении.

Об этом сообщили в 93-й бригаде Холодный Яр.

Украинский военный по имени Олег попал под огонь вражеского FPV, обороняя позицию.

Один из осколков пробил шлем пехотинца и ранил голову. Он также получил многочисленные осколочные ранения рук и ног.

«Из-за активности врага эвакуировать раненого пикапом или квадроциклом было невозможно. Пригодился роботизированный наземный комплекс», — говорится в сообщении.

/ © 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

© 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Эвакуационная миссия началась ночью. Робот преодолел примерно 12 километров и довез раненого в сравнительно безопасную зону около полудня.

/ © 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

© 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Солдата перегрузили в пикап, довезли до стабилизационного пункта 93-й бригады в Донецкой области, где оказали первую медицинскую помощь и направили для дальнейшего лечения в военный госпиталь.

/ © 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

© 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Напомним, на прошлой неделе российский дрон ударил по автомобилю гуманитарной миссии «Пролиска» при въезде в город Константиновка Донецкой области. Кроме волонтеров, в авто находились журналисты из Испании и Австрии.

Дата публикации
Количество просмотров
199
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie