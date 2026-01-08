Украинский робот полтора месяца самостоятельно сдерживал наступление россиян: подробности уникальной операции

Наземный дрон ведет огонь на позиции / © скриншот с видео

Дистанционно управляемый наземный дрон с пулеметом почти шесть недель удерживал позиции на фронте без постоянного присутствия пехоты, сдерживая продвижение российских войск.

Подробности уникальной операции рассказал командир ударной роты NC-13 Третьего армейского корпуса ВСУ Николай Зинкевич с позывным «Макар» изданию Business Insider.

Гусеничный дистанционно управляемый багги украинского производства Droid TW 12.7, оснащенный тяжелым пулеметом M2 Browning калибра 50, перемещался между позициями по запросу командно-наблюдательного пункта и останавливал атаки россиян.

Раз в два дня приходилось выполнять техническое обслуживание дрона. Экипаж, который находился в 4 км от линии соприкосновения, прибывал на позиции и в течение 4 часов приводил робота в боевую готовность. После замены аккумуляторов время обслуживания сократилось до 2 часов.

За время миссии врагу не удалось ни инфильтроваться, ни занять нашу позицию. А бойцы удержали рубежи с нулевыми потерями в живой силе.

Компания-производитель этого робота DevDroid сообщает, что Droid TW 12.7 имеет рабочий радиус до 24 км, может управляться по радиоканалу и использовать элементы искусственного интеллекта для автономного движения.

Недавно Третий армейский корпус обнародовал видео боевой работы этого дрона.

Кроме пулеметной версии, уже используются на фронте модификации наземного дрона с 40-мм гранатометами Mk-19 и AGL-53.

«Спрос на эти системы действительно высокий. Украинские военные часто тратят на такое собственные средства. Но мы считаем, что это самая выгодная инвестиция», — отметил в комментарии Николай «Макар» Зинкевич.

Напомним, ранее на Константиновском направлении с помощью наземного робота пехотинца удалось эвакуировать через три дня после ранения.