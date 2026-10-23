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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украинский самолет Ан-124 «Руслан» вспыхнул во время приземления: что известно об инциденте

Инцидент с самолетом АН-124 повлек за собой временное закрытие взлетно-посадочной полосы в аэропорту.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Самолет "Руслан".

Самолет "Руслан".

Вечером 22 октября в международном аэропорту Японии произошло возгорание украинского грузового самолета Ан-124 «Руслан». Пламя на борту вспыхнуло во время посадки

Об этом сообщили японское издание NewsDiges и ресурс FL360aero.

Инцидент произошел в аэропорту Chubu Centrair вблизи города Нагоя. Огонь был замечен в задней части воздушного судна во время приземления. На место оперативно прибыли пожарные и спасатели. Экстренные службы оперативно потушили огонь. Самолет смог самостоятельно вырулить на стоянку.

Как сообщает FL360aero, взлетно-посадочную полосу закрывали примерно на 15 минут. После этого аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

По данным японских властей, инцидент существенно не повлиял на движение пассажирских рейсов. Пока причины возгорания самолета Ан-124 неизвестны.

Возгорание самолета АН-124. / © FL360aero в X (Twitter)

Возгорание самолета АН-124. / © FL360aero в X (Twitter)

Ан-124 «Руслан» — украинский сверхтяжелый транспортный самолет, разработанный конструкторским бюро имени Антонова. Это один из самых больших серийных грузовых самолетов в мире, предназначенный для перевозки крупногабаритных и сверхтяжелых грузов на большие расстояния.

Самолет способен перевозить до 150 тонн груза. Благодаря конструкции с подъемной носовой частью и задней грузовой рампой, он может загружать тяжелую технику, промышленное оборудование и другие негабаритные объекты.

Атака на Ан-124 в Германии — что известно

В начале августа 2026-го в немецком аэропорту Лейпциг-Галле неизвестные пытались устроить диверсию против транспортного самолета Ан-124 «Руслан», принадлежащего государственному предприятию «Антонов». На борту воздушного судна было около 25 тысяч литров горючего.

Однако дрон упал на бетон. По данным следствия, устройство не сдетонировало только из-за неисправности детонатора. Сам самолет получил повреждения.

Немецкие следователи и журналисты установили, что к организации диверсии могут быть причастны лица, связанные с российской военной разведкой (ГРУ). Среди них называют российского байкера Олега Левушкина и гражданина Белоруссии Андрея Каршакова.

По версии следствия, этот инцидент может являться частью более широкой кампании гибридных атак России на территории Европы.

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