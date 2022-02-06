Украинский самолет "Мрия" произвел фурор в Дании: на него съезжались смотреть жители соседних стран (видео)

Украинский самолет "Мрия" произвел фурор в Дании: на него съезжались смотреть жители соседних стран (видео)

В аэропорту датского города побывало около 2000 человек, приехавших посмотреть на "Мрию".

В Биллунде (Дания) на днях приземлялся самый большой в мире самолет Антонов Ан-225 "Мрия", многие приехали в аэропорт, чтобы посмотреть на него.

Об этом сообщает местное издание Kristeligt Dagblad.

В публикации журналисты описали все технические характеристики украинского воздушного гиганта, увлеченные его размерами и возможностями.

"Для сравнения, обычный пассажирский самолет, например Боинг 737-800, имеет размах крыла менее половины, то есть 35,8 метра. И это 37,5 метров в длину. При этом он имеет так называемую взлетную массу 640 тонн. Во всем мире существует только один экземпляр самолета, поэтому это особый день для аэропорта и для тех, кто интересуется полетам", — говорится в публикации.

Сообщается, что "Мрия" третий раз находится в Дании, и впервые он приземлился в аэропорту Биллунда.

Люби приезжали в аэропорт, чтобы увидеть самолет.

По словам Медса Биспа Агерснапа, менеджера по связям с общественностью в аэропорту Биллунда, в пятницу вечером уже было от 1000 до 2000 человек, пришедших посмотреть, как приземляется огромный грузовой самолет.

"Он привлек внимание всей Дании, но люди из Финляндии, Норвегии, Швеции, Германии и Англии также приезжают посмотреть на него", — рассказал он журналистам.

Самолет вылетел из Дании вчера около 14:00.

Напомним, что в субботу, 5 февраля , транспортный самолет Ан-225 "Мрия" вернулся в Украину из Дании. Его приземление в аэропорту Гостомель (Киевская область) наблюдали десятки человек.

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