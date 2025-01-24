Украинский "шакалиный экспресс" готов перемолоть каждого: боевой медик отреагировал на критику из-за отдыха

Военный медик украинских Вооруженных сил Евгений "Лата" призвал украинцев не травить незнакомцев за отдых. Ведь часто среди отдыхающих есть люди, которые только вчера вернулись из ада войны.

Таким образом, Eugene Lata отреагировал на один из комментариев под его фото в горах.

Военный отмечает, что не думал когда-то получить комментарий "Ваши фотографии с гор в условиях войны неуместны...". По его словам, "враг окончательно нас рассорил".

"Военные критикуют гражданских, гражданские — военных, все вместе — полицейских, депутатов, ТЦК и уехавших мужчин. Украинский "шакалиный экспресс" готов перемолоть каждого, кто хоть немного оступится. Вчерашние герои могут стать врагами лишь из-за одной ошибки. ссор и ненависти мы часто не замечаем, как враг продолжает продвигаться нашими землями, уничтожая все на своем пути. Вместо того чтобы направить энергию на борьбу, мы тратим ее на внутренние споры, уничтожая самих себя", — пишет Евгений.

Он отмечает, как часто от фотографиями и видео в Сети пестрят "гневные комментарии о тех, кто "отдыхает во время войны". Впрочем, среди отдыхающих есть много военных, ветеранов, волонтеров, врачей, людей с инвалидностью. Их можно увидеть, если постоять хоть с пол часа у касс, отмечает медик и добавляет, что они выбирают немного отдохнуть, потому что такой возможности у них мало".

"У каждого из них есть своя уникальная история. Среди них есть военные, волонтеры, врачи-хирурги, учителя, руководители ИТ-компаний. Это люди, которые не сбежали, оставшиеся в Украине в самое тяжелое время. Они работают победой и заслуживают нашей поддержку. Каждого из них хочется обнять и поблагодарить за то, что они здесь, что они живы. Но только поддержка друг друга поможет нам выстоять. Но почему-то толпа в комментариях всегда готова травить незнакомцев.

Военный медик поделился фото. Фото: Eugene Lata.

Как сообщалось, украинский военнослужащий Алексей Чистяков обратился в Государственную пограничную службу и пожаловался на действия пограничников. он требует провести служебное расследование по его задержанию без необходимости.

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