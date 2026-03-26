- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 128
- Время на прочтение
- 1 мин
"Украинский след" в выборах в США: Трамп сделал шокирующее заявление
Трамп прикрепил к своей публикации ссылку на материал о так называемом "участии" Украины в американских выборах.
Американский лидер Дональд Трамп заявил о якобы «украинском следе» в выборах в США. По его словам, речь идет о перехваченных сообщениях, в которых якобы фигурируют украинские чиновники.
Соответствующее заявление он обнародовал в соцсети Truth Social.
"США перехватили сообщения правительства Украины об обсуждении схемы направления средств на переизбрание Байдена", - написал он.
В публикации утверждается, что обсуждения датируются 2022 годом. Речь шла якобы о возможном перенаправлении значительных финансовых ресурсов. В частности, речь идет о средствах, предусмотренных энергетическими проектами, которые якобы могли быть использованы для поддержки предвыборной кампании Джо Байдена.
В то же время, никаких подтверждений этих заявлений или официальных комментариев от американских или украинских чиновников пока не обнародовано. Также отсутствуют доказательства, подтверждающие достоверность приведенных в материале утверждений.
На момент публикации новости реакции Белого дома или украинской стороны на эти заявления не поступало.
