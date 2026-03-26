"Украинский след" в выборах в США: Трамп сделал шокирующее заявление

Американский лидер Дональд Трамп заявил о якобы «украинском следе» в выборах в США. По его словам, речь идет о перехваченных сообщениях, в которых якобы фигурируют украинские чиновники.

Соответствующее заявление он обнародовал в соцсети Truth Social.

"США перехватили сообщения правительства Украины об обсуждении схемы направления средств на переизбрание Байдена", - написал он.

В публикации утверждается, что обсуждения датируются 2022 годом. Речь шла якобы о возможном перенаправлении значительных финансовых ресурсов. В частности, речь идет о средствах, предусмотренных энергетическими проектами, которые якобы могли быть использованы для поддержки предвыборной кампании Джо Байдена.

В то же время, никаких подтверждений этих заявлений или официальных комментариев от американских или украинских чиновников пока не обнародовано. Также отсутствуют доказательства, подтверждающие достоверность приведенных в материале утверждений.

На момент публикации новости реакции Белого дома или украинской стороны на эти заявления не поступало.

Как мы писали, в этот же день Трамп сделал ряд заявлений об Иране и «завершении 8 войн».