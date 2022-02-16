Украинский спутник "Січ-2-30" появился в базе американской космической службы: фото

Занесение в реестр космических аппаратов может свидетельствовать о налаживании стабильной связи с объектом.
Служба космического контроля США, отслеживающая все рукотворные космические объекты на орбите Земли, опубликовала информацию об украинском спутнике "Січ-2-30", с которым после запуска 13 января этого года не сразу удалось наладить связь.
Об этом свидетельствуют данные сайта Space Track.
В базе космической службы США украинский спутник дистанционного зондирования Земли отображается как Sich-2-30 (Sich-2-1).
Судя по этой информации с украинским аппаратом, удалось наладить постоянную связь. Его лётно-конструкторские испытания продолжаются и должны завершиться в середине марта.
Напомним, украинский спутник "Січ-2-30" был выведен на околоземную орбиту 13 января ракетой Falcon 9 от SpaceX. В результате ряда внешних факторов ему не удалось установить устойчивую связь с Землей. Специалистам Центра космической связи Украины пришлось перевести спутник в режим сохранения энергии.
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