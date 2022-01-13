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Украинский спутник "Січ-2-30" успешно выведен на орбиту: с ним уже установили связь

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Украинский спутник "Січ-2-30" успешно выведен на орбиту: с ним уже установили связь

Украинский спутник интегрируется в программу Европейского Союза по наблюдению за Землей Copernicus.

Украинский спутник "Січ-2-30" успешно выведен на орбиту. С аппаратом уже была установлена связь: все его бортовые системы работают в штатном режиме.

Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Национальный центр управления и испытаний космических средств вблизи г. Дунаевцы в Хмельницкой области успешно провел первый сеанс связи с нашим спутником "Січ-2-30", который сегодня был выведен на космическую орбиту. В настоящее время с аппаратом установлена устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме", – сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что спутник будет помогать в работе украинским аграриям, картографам, а также в сферах лесного и водного хозяйства, безопасности и обороны, мониторинга чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Также украинский спутник интегрируется в программу Европейского Союза по наблюдению за Землей Copernicus.

Напомним:

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