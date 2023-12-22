Украинский телеведущий сбежал за границу: какое абсурдное оправдание он придумал

Ведущий "24 канала" Алексей Печий не вернулся в Украину после завершения саммита Европейского Совета 14-15 декабря в Брюсселе, на который получил аккредитацию.

Соответствующую информацию официально подтвердили в медиаходинге 22 декабря.

Генеральный директор медиахолдинга "Люкс" Роман Андрейко заявил, что журналист принял это решение, "осознавая все последствия своего побега".

"Сказать, что я шокирован — ничего не сказать! ... Говорят "не суди и не будешь осужден". Время рассудит. А люди, которые так любили смотреть и слушать аналитику Алексея, должны это принять и принять для себя решение, готовы ли они и дальше ему верить», — подчеркнул Андрейко.

Сам же Алексей Печий только через неделю прокомментировал свое решение, назвав его "сложным". То, что он останется в Европе, обусловил тем, что якобы в Украине не хватает "горизонтальной коммуникации с западным обществом". Журналист говорит, что сделал такое заключение после окончания саммита, пообщавшись с политиками и иностранными коллегами.

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Скриншот

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Печей заявил, что в Европе будет заниматься "приближением" нашей победы в войне с Россией — будет работать "с западными медиапроектами для продвижения украинской повестки дня в западном обществе".

“Несмотря на осуждение, давление и преследование я не буду прекращать делать то, что я умею… Я осознаю, что в ближайшие дни против меня начнется кампания так называемого медиакиллерства, целью которой будет уничтожение меня, как журналиста, при всей моей предыдущей работе. Впрочем, пока это возможно, я буду продолжать информационную борьбу и никогда не откажусь от поисков помощи для украинской армии, где бы я ни был”, — заявил в своем сообщении Печий.

Однако, как отмечает "24 канал", ведущий "не отметил, что коварно обманул руководство "24 Канала", которое доверило ему освещение событий в Брюсселе".

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