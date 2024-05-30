Украинский Верден: как выглядит Серебрянский лес в Луганской области после "освобождения" россиянами

Враг принес на нашу территорию только боль и развалины.

Свежие кадры из Серебрянского леса в Луганской области просто ужасают. Благодаря действиям армии РФ он превратился в сплошную выжженную землю.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

"Украинский Верден, кадры современного постапокалипсиса 2024 года", – констатировал Бутусов.

А когда-то "Лес чудес", как его называют украинские военные, был прекрасной частью нашего заповедного фонда. Теперь она изуродована до неузнаваемости.

"РФ — страна-урод, способная производить только ложь, насилие, войну и выжженную землю", — подытожил журналист.

Напомним, ранее мы писали о том, что Серебрянский лес в Луганской области круглосуточно горит из-за боевых действий. Там проходит линия фронта. Военные ВСУ не только защищают от оккупационных войск России, но и спасают лес от масштабных пожаров.

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