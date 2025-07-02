- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1537
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинский военный нашел останки мамонта в окопе: фото
Находку военного передали в Здолбуновский краеведческий музей.
Во время обустройства позиции возле белорусской границы в Ривненской области украинский военный наткнулся на останки мамонта.
Об этом сообщили в Ровненской ОВА.
По словам бойца, в окопе он заметил участок грунта с необычным цветом и текстурой. Тогда начал аккуратно чистить находку от земли.
«Сначала подумал, что это камень, но рельеф и форма свидетельствовали, что это что-то гораздо более древнее», — рассказал Сергей, который защищает Украину еще с 2014 года.
О находке он сообщил в управление по делам ветеранов Ровненской ОВА, после чего ею заинтересовались специалисты Здолбуновского краеведческого музея.
Директор музея Александр Чижевский отметил, что украинский военный нашел зубы мамонта — эти животные жили на территории Волыни более 12 тысяч лет назад.
«Находка имеет не только историческую, но и символическую ценность. Это не просто палеонтологический артефакт, это история войны: защитник копает окоп — и наталкивается на часть доисторической эпохи», — сказал он.
Военный Сергей, который наткнулся на останки мамонта, участвовал в АТО, а полномасштабное вторжение застало его на Сумщине. Впоследствии часть, в которой он служил, передислоцировали на север Ровненщины.
Напомним, ранее во время строительства фортификационных сооружений на юге Украины военный нашел ритуальную коринфскую амфору