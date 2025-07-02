Украинский военный нашел останки мамонта в окопе: фото

Зуб мамонта, найденный в окопе украинским бойцом / © Ровенская областная государственная администрация

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Во время обустройства позиции возле белорусской границы в Ривненской области украинский военный наткнулся на останки мамонта.

Об этом сообщили в Ровненской ОВА.

По словам бойца, в окопе он заметил участок грунта с необычным цветом и текстурой. Тогда начал аккуратно чистить находку от земли.

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«Сначала подумал, что это камень, но рельеф и форма свидетельствовали, что это что-то гораздо более древнее», — рассказал Сергей, который защищает Украину еще с 2014 года.

О находке он сообщил в управление по делам ветеранов Ровненской ОВА, после чего ею заинтересовались специалисты Здолбуновского краеведческого музея.

Директор музея Александр Чижевский отметил, что украинский военный нашел зубы мамонта — эти животные жили на территории Волыни более 12 тысяч лет назад.

Найденный зуб мамонта в музее / © Ровенская областная государственная администрация

«Находка имеет не только историческую, но и символическую ценность. Это не просто палеонтологический артефакт, это история войны: защитник копает окоп — и наталкивается на часть доисторической эпохи», — сказал он.

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Военный Сергей, который наткнулся на останки мамонта, участвовал в АТО, а полномасштабное вторжение застало его на Сумщине. Впоследствии часть, в которой он служил, передислоцировали на север Ровненщины.

Напомним, ранее во время строительства фортификационных сооружений на юге Украины военный нашел ритуальную коринфскую амфору