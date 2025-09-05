ТСН в социальных сетях

Украина
733
1 мин

Украинский военный наводил ракеты РФ на полигоны Сил обороны: как его накажут

Военнослужащий сливал врагу данные о дислокации учебных полигонов, что привело к смерти одного человека.

Дмитрий Гулийчук
Задержанный злоумышленник

Задержанный злоумышленник / © Государственное бюро расследований

В Черкассах к 15 годам тюрьмы приговорили украинского военного, который добровольно «сливал» россиянам данные о дислокации учебных полигонов в четырех регионах. В результате вражеских атак погиб один украинский военный.

Об этом передает пресс-служба ГБР.

По словам правоохранителей, с ноября 2024 по май 2025 года изменник собирал информацию и поддерживал связь через мессенджер с бывшим боевиком так называемой «ДНР», который сейчас служит в российской армии. Он присылал сообщения с уточнением координат военного полигона и количества находящихся на нем военнослужащих.

Предатель добровольно согласился на сотрудничество с вражескими спецслужбами. Он передал врагу координаты военных объектов в Черкасской, Житомирской, Ровенской и Донецкой областях.

В результате скоординированных ракетных ударов агрессоров погиб один военнослужащий и еще семь получили травмы разной степени тяжести. Материальный ущерб государства составляет на сумму более 1,5 миллиона гривен.

Напомним, что злоумышленник был задержан в июне этого года. Отмечалось, что он пошел на измену по «идейным мотивам».

