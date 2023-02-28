Украинский военный рассказал о сбоях в работе Starlink в окрестностях Бахмута

По его словам, запуск может занять от 20 до 40 минут.

Командир отдельной тактической группы аэроразведки Роберт Бровди с позывным "Мадяром" рассказал о сбоях в работе американских Starlink. В секторе Бахмута и его окрестностях уже около недели проблемы с запуском спутниковой системы.

Об этом украинский военный сообщил в видеообращении в соцсетях.

По его словам, когда Starlink работает, то связь Интернета постоянна. Впрочем, когда происходит запуск Starlink и подключение к сети, то возникают проблемы. Ведь это может длиться от 20 до 40 минут. С чем это связано, "Мадьяр" отмечает, неизвестно.

"Или Макс немного играет с настройками, глядя на полосу разграничения и пытается отрезать, чтобы враг не завладел Starlink и не пользовался Интернетом, если это как-то возможно. Или, может, какие-то другие влияния происходят непонятного характера, но непосредственно это касается тех, кто передвигается из Starlink между позициями — прежде всего аэроразведки и тех, кто занимается корректировками, и даже минометчиков, которые меняют свои позиции", — подчеркнул "Мадяр".

Напомним, компания SpaceX ограничила использование спутникового интернет-сервиса Starlink украинскими военными для управления дронами. Президент компании Гвин Шотвелл заявила, что интернет-сервис Starlink "никогда не предназначался для использования в качестве оружия".

В целом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что проблем с работой терминалов Starlink не наблюдается.

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